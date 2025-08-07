Londra: scatto rialzista per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Brilla il gruppo che gestisce alberghi
, che passa di mano con un aumento del 6,01%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di InterContinental Hotels Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso InterContinental Hotels Group
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di InterContinental Hotels Group
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 94,19 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 90,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 97,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)