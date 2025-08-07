New York: performance negativa per Walt Disney

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il creatore di Mickey Mouse
, con una flessione del 2,74%.
L'andamento di Walt Disney
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo del colosso dell'intrattenimento
evidenzia un declino dei corsi verso area 110,4 USD con prima area di resistenza vista a 115. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 108,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)