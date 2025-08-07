Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 21:26
23.278 -0,16%
Dow Jones 21:26
43.878 -0,71%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: scambi in positivo per Micron Technology

Balza in avanti il produttore di microchip, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,12%.
