New York: ServiceNow scende verso 843,4 USD

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,24%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di ServiceNow
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di ServiceNow
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 843,4 Dollari USA, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 904,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 822,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)