Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 21:27
23.284 -0,13%
Dow Jones 21:27
43.880 -0,71%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: ServiceNow scende verso 843,4 USD

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,24%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di ServiceNow rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di ServiceNow mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 843,4 Dollari USA, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 904,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 822,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
