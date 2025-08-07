Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:34
23.298 -0,07%
Dow Jones 19:34
43.812 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: si concentrano le vendite su Caterpillar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il gigante delle macchine movimento terra, con un ribasso del 3,15%.

Lo scenario su base settimanale di Caterpillar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Caterpillar. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 424,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 407. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 399,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
