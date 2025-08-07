Nuovi vertice Sace, Zoppas (Ice): "Continueremo a collaborare con efficacia"

(Teleborsa) - "Le mie congratulazioni a Michele Pignotti per la nomina ad amministratore delegato di SACE e a Guglielmo Picchi che ricoprirà la carica di presidente, insieme a tutti i componenti del rinnovato Consiglio di amministrazione. Due profili di grande esperienza e visione internazionale, che porteranno valore aggiunto al Sistema Paese e rafforzeranno l'infrastruttura italiana per l'internazionalizzazione delle imprese". È quanto ha affermato ilcommentando la nomina dei nuovi vertici SACE."Ringrazio Filippo Giansante e Alessandra Ricci per il prezioso lavoro svolto insieme in questi anni. Sotto la loro guida, SACE ha consolidato il proprio ruolo nel sostegno all'export italiano, contribuendo in modo determinante – ha proseguito– alla crescita delle nostre imprese sui mercati internazionali e supportando la loro capacità di innovazione e adattamento alle sfide globali. Anche nel solco della diplomazia della crescita, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la sinergia tra ICE, SACE, Simest e CDP rappresenta un modello virtuoso che continueremo a sviluppare con impegno e visione comune per accompagnare le imprese italiane verso nuovi traguardi sui mercati esteri. Ai nuovi vertici di SACE rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e sono certo che continueremo a collaborare con efficacia nel raggiungimento dell'obiettivo, sfidante ma realistico, di portare l'export italiano a 700 miliardi di euro".