Milano 13:05
41.257 +0,60%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:06
9.100 -0,70%
Francoforte 13:05
24.324 +1,67%

Parigi: risultato positivo per Capgemini

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Capgemini mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 122,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 124,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 120,9.

