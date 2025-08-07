Parigi: risultato positivo per Capgemini

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Capgemini
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 122,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 124,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 120,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)