Milano 15:18
41.317 +0,75%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 15:18
9.103 -0,67%
Francoforte 15:18
24.323 +1,66%

Piazza Affari: balza in avanti il FTSE Italia All-Share Financials

Il FTSE Italia All-Share Financials continua la giornata in aumento dell'1,41%.
