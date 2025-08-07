Milano 13:07
41.260 +0,61%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:07
9.093 -0,77%
Francoforte 13:07
24.318 +1,65%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Cementir

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società cementiera, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.

Il trend di Cementir mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 13,12 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 13,48. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 13,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
