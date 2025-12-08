Milano 17:35
Piazza Affari: risultato positivo per Cementir

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società cementiera, che avanza bene del 2,41%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cementir evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo cementiero rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18,05 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,63. L'equilibrata forza rialzista di Cementir è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
