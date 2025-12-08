Piazza Affari: risultato positivo per Cementir

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società cementiera
, che avanza bene del 2,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cementir
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo cementiero
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18,05 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,63. L'equilibrata forza rialzista di Cementir
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)