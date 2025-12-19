Piazza Affari: balza in avanti Cementir

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società cementiera
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cementir
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del gruppo cementiero
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,53 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)