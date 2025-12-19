Milano 12:46
44.608 +0,33%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 12:46
9.843 +0,05%
Francoforte 12:46
24.198 0,00%

Piazza Affari: balza in avanti Cementir

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Cementir
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società cementiera, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cementir rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del gruppo cementiero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,53 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,27.

