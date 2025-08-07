Milano 10:37
41.223 +0,52%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:37
9.139 -0,28%
Francoforte 10:37
24.157 +0,97%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Pharmanutra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che avanza bene del 2,22%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pharmanutra rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Pharmanutra rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,93. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 49,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
