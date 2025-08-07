Piazza Affari: rosso per IREN

utility emiliana

IREN

FTSE Italia Mid Cap

distributore di servizi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,568 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,52. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,616.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)