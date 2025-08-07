Milano 13:08
41.258 +0,60%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:08
9.094 -0,77%
Francoforte 13:08
24.326 +1,68%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Ifis

(Teleborsa) - Scambia in profit l'Istituto con sede a Venezia, che lievita dell'1,93%.

L'andamento di Banca Ifis nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,94 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,26. Il peggioramento della banca tricolore è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,74.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
