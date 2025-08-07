Milano 17:35
REVO Insurance, crescita a doppia cifra premi e redditività nel 1° semestre

(Teleborsa) - REVO Insurance chiude il primo semestre con un utile netto consolidato pari a 11,3 milioni (15,0 milioni adjusted), in aumento rispetto al medesimo periodo 2024.

I premi lordi contabilizzati pari a 200,5 milioni, sono in aumento del 31% rispetto al medesimo periodo 2024 (pari a 153,1 milioni). Il risultato operativo adjusted di 25,8 milioni evidenzia una progressione consistente rispetto al medesimo periodo 2024 (+53,8%), a conferma della traiettoria di crescita operativa delineata nel Piano Industriale. Profittabilità tecnica elevata, con loss ratio pari al 32,3%, in aumento rispetto al primo semestre 2024 (pari al 29,4%), ma pienamente in linea con gli obiettivi di medio termine, in
coerenza con lo sviluppo e la diversificazione del business.

Contributo positivo degli investimenti per 3,8 milioni (2,4 milioni nel 2024). Piano investimenti IT (circa 5 milioni nel semestre) ed evoluzione dei costi operativi in linea con le traiettorie di Piano.

Solidità patrimoniale confermata a livelli elevati, con un Solvency II ratio di Gruppo al 245,2%.
