Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile -0,04%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,8081. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,804. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,8019.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
