Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 marzo
Allunga timidamente il passo il Franco rosso crociato contro USD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,21%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,769, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,7736. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,767.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)