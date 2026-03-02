Milano 17:05
Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 marzo

Allunga timidamente il passo il Franco rosso crociato contro USD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,21%.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,769, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,7736. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,767.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
