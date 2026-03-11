Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un +0,17%.
L'analisi di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 0,7805 e supporto a 0,7765. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 0,7845.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)