Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un +0,17%.

L'analisi di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 0,7805 e supporto a 0,7765. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 0,7845.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
