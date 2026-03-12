Milano 9:53
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,30%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,7825, mentre il primo supporto è stimato a 0,778. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,787.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
