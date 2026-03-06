Analisi Tecnica: CHF/USD del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Piccolo spunto rialzista per il Franco rosso crociato contro USD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,23%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,7852. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7742. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,7962.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)