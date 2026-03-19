Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo
Balza in avanti il Franco rosso crociato contro USD, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,99%.
L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,7973 e primo supporto individuato a 0,7866. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,808.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)