Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Balza in avanti il Franco rosso crociato contro USD, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,99%.

L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,7973 e primo supporto individuato a 0,7866. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,808.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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