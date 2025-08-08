Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido -0,13%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,6222. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,626 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,621.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)