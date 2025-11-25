Milano 11:24
42.114 -0,43%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:24
9.535 0,00%
Francoforte 11:24
23.184 -0,24%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 24/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un controllato -0,16%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6148, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6158. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6144.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
