Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un controllato -0,1%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,6236, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,6162. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,631.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)