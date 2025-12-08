Milano 17:35
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un controllato -0,1%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,6236, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,6162. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,631.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
