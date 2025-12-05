Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 4/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 4/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,2%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,614, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6167. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6127.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```