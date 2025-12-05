Analisi Tecnica: EUR/CAD del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,2%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,614, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6167. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6127.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)