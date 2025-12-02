Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Contenuto ribasso per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione in flessione dello 0,24%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,6142 con tetto rappresentato dall'area 0,6167. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,6132.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)