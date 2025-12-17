Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile +0,11%.
Il grafico a breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 0,6189 e supporto stimato a quota 0,6182. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 0,6196.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)