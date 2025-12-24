Milano 23-dic
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

La giornata del 23 dicembre chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un +0,11%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6195. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6187. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,6203.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
