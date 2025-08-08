Milano
10:14
41.678
+0,69%
Nasdaq
7-ago
23.390
0,00%
Dow Jones
7-ago
43.969
-0,51%
Londra
10:14
9.109
+0,09%
Francoforte
10:14
24.168
-0,10%
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 10.31
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,11%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,11%)
Il DAX prende il via a 24.165,88 punti
In breve
,
Finanza
08 agosto 2025 - 09.04
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,11%, a quota 24.165,88 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1529)
·
Francoforte
(348)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,10%
