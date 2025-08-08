Milano 10:14
41.678 +0,69%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:14
9.109 +0,09%
Francoforte 10:14
24.168 -0,10%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,11%)

Il DAX prende il via a 24.165,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,11%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,11%, a quota 24.165,88 in apertura.
