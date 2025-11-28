Milano 10:10
43.189 -0,07%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:10
9.710 +0,16%
Francoforte 10:10
23.766 -0,01%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,04%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,04%, a quota 43.235,81 in apertura.
