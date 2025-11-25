Milano 11:27
42.100 -0,47%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:27
9.535 0,00%
Francoforte 11:27
23.182 -0,25%

Il FTSE MIB prende il via a 42.352,17 punti

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,13%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,13%, a quota 42.352,17 in apertura.
