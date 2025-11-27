Milano 9:39
43.244 +0,26%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:38
9.695 +0,03%
23.808 +0,34%

Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,03%)

Il FTSE MIB prende il via a 43.117,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,03%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto -0,03%, a quota 43.117,39 in apertura.
Condividi
```