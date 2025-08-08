Enac: il DG, Enac D’Orsogna, in visita al centro di sviluppo voli suborbitali di Virgin Galactic

(Teleborsa) - Impegni istituzionali deldove, questa settimana, ha, in California, dedicato allo sviluppo dei voli suborbitali. Ad accogliere il, accompagnato dal Direttore Innovazione Tecnologica Enac, il CEO di Virgin Galactic, insieme al Vice Presidente Commercial & Corporate Strategy Chelsea Chang, al Vice Presidente e General Manager Customer Operationse al Direttore Strategy & Commercial Programs Neer Shah.Il DG D’Orsogna, nel ringraziare Virgin Galactic per l’appassionante visita, ha espressoper lo sviluppo dei voli suborbitali commerciali e per l’avanguardia tecnologica nel campo."Enac, in coordinamento con i maggiori player internazionali come Virgin Galactic – ha evidenziato il– contribuisce attivamente, a livello sia tecnico che regolatorio, al nuovo orizzonte della Space Economy, con. Rientra in questo percorso sinergico Enac – Virgin Galactic lo studio di fattibilità propedeutico alla futura attivazione dei voli suborbitali dallo spazioporto di Grottaglie: progetto strategico per l’espansione internazionale del settore".Nel corso dell’incontro, ilvisitando le aree deputate alla progettazione della navicella spaziale di ultima generazione. Sono state definite, inoltre, le modalità per l’avvio di uno studio volto a esplorare le potenzialità di sviluppo dei voli suborbitali a beneficio del territorio e dell’industria nazionale.