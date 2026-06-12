American Airlines taglierà traguardo delle 100 destinazioni raggiunte tra Messico, Caraibi e America Latina

(Teleborsa) - Nell'anno del suo centenario, American Airlines taglierà il traguardo delle 100 destinazioni raggiunte nell'area compresa tra Messico, Caraibi e America Latina.



Con il suo hub globale di Miami, l'azienda - si legge in una nota - inaugurerà nuove rotte, con voli per Maracaibo, Venezuela e Cap-Haïtien, Haiti.



American Airlines inizierà i voli per Maracaibo il 14 luglio, offrendo l'unico servizio non-stop dagli Stati Uniti, mentre riprenderà i voli per Haiti, con collegamenti per Cap-Haïtien a partire dal 1° novembre.



Si ricorda che dal novembre 2024, come stabilito dalla Federal Aviation Administration statunitense, erano vietati i voli verso Port-au-Prince, capitale di Haiti, a causa dei rischi per l'aviazione civile legati alla presenza di gruppi armati. Successivamente, l'autorità aveva permesso la ripresa dei voli verso altri sei aeroporti nel nord di Haiti, lasciando però il divieto per Port-au-Prince.

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