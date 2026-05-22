Jazeera Airways ha inaugurato il volo tra Kuwait City e Bergamo

(Teleborsa) - Jazeera Airways, la principale compagnia aerea low-cost del Kuwait, ha inaugurato il suo volo diretto tra il Kuwait e l'aeroporto di Milano Bergamo. Il nuovo collegamento sarà operativo tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con un aeromobile Airbus 320neo.



In occasione del primo volo dal Kuwait, l'aeroporto di Milano Bergamo ha ospitato una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Nasser Alqahtani, Ambasciatore del Kuwait in Italia, Mohammed Khaled Al-Ajran, Console Generale dello Stato del Kuwait a Milano, Barathan Pasupathi, Amministratore Delegato di Jazeera Airways, Paul Carroll, Direttore Commerciale, e per SACBO il Vicepresidente Fabio Bombardieri, Amelia Corti direttore generale, Giacomo Cattaneo, Direttore Commerciale Aviazione, Marketing e Comunicazione.



L’apertura della rotta tra Kuwait City e Milano Bergamo ha visto coinvolta attivamente ENAC nel quadro dello sviluppo di rapporti bilaterali, come sottolinea il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: "Questo traguardo è il risultato concreto di solide relazioni bilaterali coltivate negli ultimi anni dall’Italia e dall’Enac, che da oggi realizzano, anche tra Bergamo e Kuwait City, un vero e proprio ponte immateriale tra due civiltà, oltre che una leva per un ulteriore sviluppo economico. Ampliare i collegamenti significa alimentare il turismo, creare nuova occupazione e rendere il territorio un polo per gli investimenti. I dati del 2025, con 230 milioni di passeggeri nei nostri aeroporti, confermano la piena ripresa del comparto e il ruolo centrale del trasporto aereo come motore di competitività".



Nasser Alqahtani, Ambasciatore del Kuwait in Italia, ha ricordatoi che quest'anno ricorre anche il sessantaduesimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i nostri due Paesi.



“Siamo orgogliosi di annoverare Kuwait City nel network delle destinazioni dell’aeroporto di Milan Bergamo - ha dichiarato Amelia Corti, direttore generale SACBO - L'avvio dei tre voli settimanali per il Kuwait rappresenta una pietra miliare storica per l'aeroporto di Milano Bergamo, il primo in Italia ad accogliere Jazeera Airways. L'apertura della nuova rotta, oltre ad ampliare ulteriormente la rete di collegamenti dall'aeroporto di Milano Bergamo verso i mercati emergenti, preannuncia una significativa espansione turistica, culturale e commerciale su entrambe le rotte. Il valore del collegamento diretto con il Kuwait è ulteriormente accresciuto dalla rete internazionale di Jazeera Airways, che offre voli in coincidenza verso i Paesi del Golfo e delle aree limitrofe”.



“Con questa nuova destinazione, non stiamo solo inaugurando voli per l'Italia, ma stiamo creando una porta d'accesso all'Europa - Barathan Pasupathi, CEO di Jazeera Airways - Milano Bergamo è il fondamento della nostra espansione in Europa e il primo passo per costruire una rete più ampia in tutto il continente. Dopo Bergamo, annunceremo altre interessanti destinazioni e non vediamo l'ora di progettare una rete incentrata su comodità, convenienza e connettività senza soluzione di continuità.”

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