Gruppo Saxa, Mimit annuncia accordo cessione sito Anagni a DR Automobiles

(Teleborsa) -azienda italiana attiva nella produzione di piastrelle inha annunciato la sottoscrizione di un accordo per la vendita aldelle attività dello stabilimento di Anagni, in provincia di Frosinone. È quanto comunicato dai vertici dell'azienda nel corso del tavolo di confronto sulla vertenza svoltosi al Mimit, cui hanno partecipato le società, la Regione Lazio, la Regione Umbria, gli enti locali interessati e le organizzazioni sindacali e datoriali.L'operazione - si legge nella nota -na newco partecipata al 100% da DR Automobiles che ristrutturerà il sito di Anagni dove verranno assemblate autovetture. La nuova società ha acquisito tutti i 67 lavoratori di Saxa Gres - Anagni in seguito alla cessione del ramo d’azienda con la possibilità di ulteriori nuove assunzioni.Il Mimit. A conclusione dell'incontro, le strutture tecniche del ministero hanno assunto l'impegno a riconvocare le parti nel mese di settembre".