Tiscali, Mimit: confermata cessione ramo d'azienda a Gruppo Canarbino

(Teleborsa) - Nuovo incontro al Mimit del tavolo dedicato alla società di telecomunicazioni Tiscali (gruppo Tessellis ). Nel corso della riunione è stata confermata la cessione del ramo d'azienda B2C al Gruppo Canarbino, operazione che verrà formalizzata attraverso la società controllata Smeraldo, per un perimetro occupazionale complessivo di circa 600 lavoratori. Il Gruppo Canarbino, attivo nel settore energetico, si appresta così a valorizzare il perimetro consumer, con l'obiettivo di raddoppiare la propria forza lavoro complessiva grazie all'integrazione di queste attività, estendendo il proprio business anche alle reti di telecomunicazioni.



L'operazione di cessione ha ottenuto ieri l'approvazione del Tribunale di Cagliari nell'udienza dedicata. L'affitto del ramo d'azienda diventerà operativo a partire dal 1° giugno.



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha seguito con attenzione l'intera procedura, proseguirà l'attività di monitoraggio sulla parte non coinvolta della società Tiscali. Il Mimit "conferma la massima attenzione sulla vicenda, assicurando un supporto costante nella fase di transizione per tutelare la continuità produttiva, preservare le competenze presenti nel territorio e salvaguardare i livelli occupazionali di tutti i lavoratori della società sarda", si legge in una nota.

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