Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:51
23.600 -0,05%
Dow Jones 19:51
44.015 -0,36%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,6234 con tetto rappresentato dall'area 0,6246. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,6229.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```