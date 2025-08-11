Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:51
23.600 -0,05%
Dow Jones 19:51
44.015 -0,36%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

La giornata del 10 agosto chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un +0,04%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9426, mentre il primo supporto è stimato a 0,9377. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9475.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
