Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
La giornata del 10 agosto chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un +0,04%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9426, mentre il primo supporto è stimato a 0,9377. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9475.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)