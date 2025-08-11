Milano 17:35
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto

Andamento annoiato per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la sessione in ribasso dello 0,68%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,38. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 65,29. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 61,41.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
