Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 11.792,5. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 11.904. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 12.015,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)