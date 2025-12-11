Milano 10:14
43.497 +0,07%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:14
9.659 +0,04%
Francoforte 10:14
24.092 -0,16%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

Appiattita la performance dell'indice svizzero, che porta a casa un modesto -0,07%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 12.970,7. Primo supporto visto a 12.882,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 12.844,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```