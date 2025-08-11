BCE, online banking amplifica "leggermente" deflussi estremi dai depositi durante stress

(Teleborsa) - Un maggioreporta a unadai depositi, ma questo effetto non è ulteriormente aggravato dalla disponibilità di un'app di mobile banking. Lo si legge in un report della Banca centrale europea (BCE) sul tema, effettuando un'analisi su una serie di grandi banche direttamente supervisionate da Francoforte.I ricercatori hanno analizzato l'impatto della digitalizzazione e dei social media sui flussi di deposito, in particolare durante i periodi di stress finanziario. La, incluso il caso della Silicon Valley Bank, ha infatti evidenziato come i servizi finanziari digitali e la rapida diffusione di notizie attraverso piattaforme come X (ex Twitter) possano accelerare i deflussi dai depositi.I risultati rivelano che un maggiore utilizzo dei servizi di online banking amplifica leggermente i deflussi estremi dai depositi durante i periodi di stress, sebbene questo effetto. È importante sottolineare che né l'online banking né l'utilizzo di app mobili hanno un effetto causale sulla volatilità dei depositi in periodi normali. Inoltre, il ruolo dei social media nel determinare i deflussi di depositi sembra essere significativo solo in casi idiosincratici, come durante la crisi della Silicon Valley Bank, piuttosto che essere un fattore sistematico di instabilità.A condizione che si trovino nella coda della distribuzione, le. Quest'ultimo effetto si applica a tutte le tipologie di deposito. Una volta controllati gli effetti specifici di banca e paese, l'utilizzo dei servizi bancari online appare come la variabile chiave che determina i risultati anche per i depositi totali, mentre la disponibilità di un'app di mobile banking non amplifica ulteriormente l'effetto sui flussi di depositi estremi.