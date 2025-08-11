Milano
11-ago
0
0,00%
Nasdaq
11-ago
23.527
-0,36%
Dow Jones
11-ago
43.975
-0,45%
Londra
11-ago
9.130
+0,37%
Francoforte
11-ago
24.081
0,00%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 05.35
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,45%
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,45%
Il Dow Jones termina a 43.975,89 punti
In breve
,
Finanza
11 agosto 2025 - 22.03
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,45%, con chiusura a 43.975,89 punti.
