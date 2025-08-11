Milano 17:35
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 107,94 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 4 al 10 agosto 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 107,94 euro/MWh, in aumento del 3,5% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,28 milioni di MWh (-7,4%), con la liquidità all'81,1%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 106,71 euro/MWh del Nord e 110,78 euro/MWh della Sicilia.
