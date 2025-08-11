Milano 17:35
Il DAX archivia la giornata a 24.081,34 punti

Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,34%
Francoforte segna un mediocre calo dello 0,34%, terminando gli scambi a 24.081,34 punti.
