Crolla a New York Intuit

(Teleborsa) - In forte ribasso la società produttrice di software finanziari
, che mostra un -4,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intuit
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società statunitense di software
evidenzia un declino dei corsi verso area 705,2 USD con prima area di resistenza vista a 739,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 693,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)