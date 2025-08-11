Milano 17:35
Eventi e scadenze: settimana dell'11 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Lunedì 11/08/2025


Appuntamenti:
Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 04/08/2025 a lunedì 11/08/2025)
Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve
Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Martedì 12/08/2025


Appuntamenti:
Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa
EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia
OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
3D Systems - Risultati di periodo

Mercoledì 13/08/2025


Appuntamenti:
IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta Medio-Lungo
Aziende:
Cisco Systems - Risultati di periodo
Fossil - Risultati di periodo

Giovedì 14/08/2025


Appuntamenti:
Banca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito
Borsa:
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
Tenax International - CDA: Preconsuntivo Semestrale
ThyssenKrupp - Risultati di periodo

Venerdì 15/08/2025


Borsa:
India - Borsa di Mumbai chiusa per festività
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività
Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento Medio-Lungo


