Eventi e scadenze: settimana dell'11 agosto 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 11/08/2025 Appuntamenti
: Banca d'Italia
- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 04/08/2025 a lunedì 11/08/2025) Banca d'Italia
- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve Borsa
: Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività
Martedì 12/08/2025 Appuntamenti
: Reserve Bank of Australia
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa EIA (U.S. Energy Information Administration)
- Pubblica l'outlook sull'energia OPEC
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Banca d'Italia
- Turismo internazionale dell'Italia
15:00 - BCE
- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: 3D Systems
- Risultati di periodo
Mercoledì 13/08/2025 Appuntamenti
: IEA (US International Energy Agency)
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta Medio-Lungo Aziende
: Cisco Systems
- Risultati di periodo Fossil
- Risultati di periodo
Giovedì 14/08/2025 Appuntamenti
: Banca d'Italia
- Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito Borsa
: Scadenze tecniche
- Scadenza Futures su azioni e Opzioni Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BOT Aziende
: Tenax International
- CDA: Preconsuntivo Semestrale ThyssenKrupp
- Risultati di periodo
Venerdì 15/08/2025 Borsa
: India
- Borsa di Mumbai chiusa per festività Italia
- Borsa di Milano chiusa per festività Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento Medio-Lungo(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))