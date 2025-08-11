Eventi e scadenze: settimana dell'11 agosto 2025

Lunedì 11/08/2025

Martedì 12/08/2025

3D Systems

Mercoledì 13/08/2025

Cisco Systems

Fossil

Giovedì 14/08/2025

Tenax International

ThyssenKrupp

Venerdì 15/08/2025

(Teleborsa) -- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa- Pubblica l'outlook sull'energia- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Turismo internazionale dell'Italia15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Asta BOT- Risultati di periodo- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Asta Medio-Lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito- Scadenza Futures su azioni e Opzioni- Regolamento BOT- CDA: Preconsuntivo Semestrale- Risultati di periodo- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Regolamento Medio-Lungo