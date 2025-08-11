Milano 17:35
Francoforte: andamento negativo per Nordex

Francoforte: andamento negativo per Nordex
(Teleborsa) - Ribasso per Nordex, che presenta una flessione del 2,96%.

Lo scenario su base settimanale di Nordex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Nordex è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,11. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
