Francoforte: andamento negativo per Nordex

(Teleborsa) - Ribasso per Nordex
, che presenta una flessione del 2,96%.
Lo scenario su base settimanale di Nordex
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Nordex
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,11. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)