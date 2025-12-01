Milano 12:00
Francoforte: si concentrano le vendite su Nordex

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nordex, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,61 Euro. Primo supporto visto a 25,17. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25,01.

